Faridabad News: बैंक खाता बेचने वाले को मिली जमानत
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:34 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:34 AM IST
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फरीदाबाद। क्रेडिट कार्ड बंद होने का डर दिखाकर 1.43 लाख रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत से राहत मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत ने तीन जुलाई से जेल में बंद आरोपी सुनील कुमार निवासी बामनी खेड़ा पलवल की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतने ही जमानती पत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में साइबर अपराध थाना बल्लभगढ़ में 27 फरवरी 2025 में को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। संवाद
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