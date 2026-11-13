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Faridabad News: घर से निकला व्यक्ति लापता

Fri, 13 Nov 2026 10:55 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 10:55 PM IST
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Person who left home goes missing
फरीदाबाद। सेक्टर-58 क्षेत्र से एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। उसकी पत्नी पिंकी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पति गाड़ी चलाते हैं। वह 11 नवंबर को घर आने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो मोबाइल फोन बंद मिला। सेक्टर-58 थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। संवाद
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