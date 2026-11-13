Faridabad News: घर से निकला व्यक्ति लापता

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फरीदाबाद। सेक्टर-58 क्षेत्र से एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। उसकी पत्नी पिंकी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पति गाड़ी चलाते हैं। वह 11 नवंबर को घर आने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो मोबाइल फोन बंद मिला। सेक्टर-58 थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। संवाद