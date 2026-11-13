Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Paid obeisances to Prabhupada

Faridabad News: इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस मनाया

Fri, 13 Nov 2026 10:44 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 10:44 PM IST
विज्ञापन
Paid obeisances to Prabhupada
फरीदाबाद। सेक्टर-37 स्थित इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, अभिषेक, पुष्पांजलि और प्रवचन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों और श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर प्रभुपाद को नमन किया।
विज्ञापन


कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 4:30 बजे मंगल आरती के साथ हुआ। इसके बाद सुबह आठ बजे प्रभुपाद के जीवन, उनकी शिक्षाओं और विश्वभर में कृष्ण भक्ति के प्रचार-प्रसार में उनके योगदान पर विशेष प्रवचन हुआ। सुबह 10:30 बजे उनका विशेष अभिषेक किया गया। इसके बाद पुष्पांजलि और आरती कर श्रद्धालुओं ने प्रार्थना की। कार्यक्रम के अंत में सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed