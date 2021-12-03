Faridabad News: साहूपुरा में 40 से अधिक मकानों पर बुलडोजर का खतरा, एचएसवीपी ने चिपकाए नोटिस

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-62 और 65 की मुख्य सड़क पर जाट चौक के पास स्थित साहूपुरा की एक कॉलोनी में बने 40 से अधिक मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से कॉलोनी में बने मकानों के बाहर नोटिस चिपकाए गए । अधिकारियों का कहना है कि जमीन पर मालिकाना हक से जुड़े वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो नियमानुसार कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी।गांव साहूपुरा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पास कई साल पहले यह कॉलोनी बस गई थी। यहां करीब 40 मकान बने हुए हैं। कॉलोनी में शनि धाम मंदिर भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें जमीन खाली करने के लिए नहीं कहा गया था। कुछ समय पहले अचानक नोटिस मिलने के बाद कॉलोनी में रहने वाले परिवारों की चिंता बढ़ गई है। अब विभाग की ओर से मुनादी करवाई जा रही है। जिसमें कहा जा रहा है कि लोग जमीन का खाली कर दे नहीं तो विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।बिजली-पानी के दस्तावेज होने का दावाकॉलोनी के निवासियों का कहना है कि उनके पास बिजली-पानी के कनेक्शन और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज हैं। कई परिवारों को यहां रहते हुए करीब दो दशक हो चुके हैं। वह 20 साल से यहां रह रहे हैं और उनके पास घर से संबंधित दस्तावेज हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जमीन सरकारी थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई।डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे से जुड़ती है सड़कयह सड़क बल्लभगढ़ से मोहना रोड होते हुए ऊंचागांव और सेक्टर-62 व 65 से होकर डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे की ओर जाती है। आने वाले समय में इस मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना है। एचएसवीपी को आशंका है कि सरकारी जमीन पर कब्जे के कारण सड़क के विस्तार और यातायात व्यवस्था में परेशानी हो सकती है। एचएसवीपी के एसडीओ राजपाल ने बताया कि साहूपुरा में जाट चौक के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाए जाने को लेकर नोटिस जारी किए जा चुके है। अब मुनादी करवाकर लोगों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है।