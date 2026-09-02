Faridabad News: कॉलेज में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित

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फरीदाबाद। बल्लभगढ़ स्थित अग्रवाल कॉलेज में बुधवार को सत्र 2026-27 के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बीएससी, बीकॉम और गणित व रसायन विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन व तिलक समारोह से हुआ। विभागाध्यक्षों ने विद्यार्थियों को कॉलेज की सुविधाओं, नई शिक्षा नीति, शैक्षणिक क्रेडिट बैंक, पर्यावरण संरक्षण और करियर विकास की जानकारी दी। संवाद