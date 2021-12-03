फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   NOC or fitness certificate related to swings was not taken from me: Executive Engineer

झूले से संबंधित एनओसी या फिटनेस प्रमाणपत्र मुझसे नहीं लिया गया : कार्यकारी अभियंता

Mon, 14 Sep 2026 01:15 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
NOC or fitness certificate related to swings was not taken from me: Executive Engineer
सूरजकुंड झूला हादसा : एसआईटी के नोटिस का दिया जवाब
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में 7 फरवरी को झूला टूटने के हादसे की जांच कर रही एसआईटी के नोटिस का गुरुग्राम के लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता अमित ने जवाब भेज दिया है। उन्होंने पुलिस को दिए जवाब में कहा है कि झूले से संबंधित एनओसी या फिटनेस प्रमाणपत्र उनसे नहीं लिया गया था। हादसे से पहले झूले की जांच से जुड़ा कोई काम भी उनके पास नहीं था।

कार्यकारी अभियंता ने जवाब में बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 6 जिले उनके कार्यक्षेत्र में आते हैं। प्रत्येक जिले में उपमंडल अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता तैनात हैं। उन्होंने कहा कि मेले में झूला लगाने से पहले संबंधित कमेटी ने उनके कार्यालय से किसी तरह का पत्राचार नहीं किया था। न ही उन्हें बताया गया था कि मेले में उनकी ड्यूटी लगाई गई है।
विज्ञापन


एसआईटी ने हादसे की जांच के दौरान कार्यकारी अभियंता को नोटिस जारी कर झूले से संबंधित तकनीकी प्रक्रिया और उनके कार्यालय की भूमिका के बारे में जवाब मांगा था। अब उनके जवाब के आधार पर पुलिस मेले में झूले की फिटनेस, एनओसी और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि 7 फरवरी की शाम करीब सवा छह बजे सूरजकुंड मेले के झूला ग्राउंड में सुनामी झूला अचानक एक तरफ से टूट गया था। हादसे के समय झूले पर बड़ी संख्या में लोग सवार थे। बचाव कार्य के दौरान हरियाणा पुलिस के निरीक्षक जगदीश प्रसाद की मौत हो गई थी, जबकि करीब 15 लोग घायल हुए थे। मामले की जांच एसआईटी कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed