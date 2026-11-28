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फरीदाबाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) परीक्षा रविवार को आयोजित करेगा। पांच केंद्रों पर 1255 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 11 से दो बजे तक होगी। एनआईटी-5 और एनआईटी-2 के विद्यालयों में 312-312 विद्यार्थियों के केंद्र बनाए गए हैं। अग्रवाल मॉडर्न स्कूल में 308 और 174, जबकि कर्मभूमि स्कूल में 149 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। नकल रोकने के लिए उड़नदस्ते गठित किए जा रहे हैं। चयनितों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। संवाद