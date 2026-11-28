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- पलवल एसीबी यूनिट ने शिकायत के बाद बिछाया जाल, 25 हजार रुपये लेते हुए मौके पर दबोचासंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) की टीम ने धौज थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह एक मामले की जांच के दौरान शिकायतकर्ता के परिवार के अन्य सदस्यों को केस में नहीं घसीटने और उन्हें परेशान न करने के बदले रिश्वत मांग रहा था।ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार, धौज थाने में शिकायतकर्ता के खिलाफ एक मामला दर्ज है। इसकी जांच सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार कर रहे थे। आरोप है कि जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता के परिवार के अन्य सदस्यों को परेशान न करने और उन्हें केस से बाहर रखने की एवज में 25 हजार रुपये की अतिरिक्त रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी इससे पहले भी इसी मामले के नाम पर उससे 28 हजार रुपये ले चुका था। मांग से परेशान होकर उसने इसकी शिकायत ब्यूरो को दी।पलवल यूनिट ने बिछाया जाल-एसीबी यूनिट पलवल के प्रभारी इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। योजना के अनुसार, शिकायतकर्ता ने जैसे ही प्रदीप कुमार को 25 हजार रुपये दिए, ब्यूरो की टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।