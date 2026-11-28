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फरीदाबाद बिजली निगम के फरीदाबाद सर्कल में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए गए दो दिवसीय विशेष अभियान में 270 कनेक्शनों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 26 और 27 नवंबर को चलाए गए अभियान के दौरान टीमों ने कुल 1204 कनेक्शन जांचे। इनमें करीब 22 प्रतिशत कनेक्शनों पर बिजली चोरी मिली। निगम ने आरोपियों पर कुल 1.38 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। जांच में पकड़ी गई बिजली चोरी का कुल लोड 621.358 किलोवाट रहा। कार्रवाई के लिए दोनों दिन मिलाकर 72 टीमों को मैदान में उतारा गया था।

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