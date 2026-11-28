{"_id":"6b0af00ab92e7e44b70f218d","slug":"video-electricity-department-detected-270-cases-of-electricity-theft-in-two-days-fines-totaling-rs-138-crore-were-imposed-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिजली विभाग ने दो दिन में बिजली चोरी के 270 मामले पकड़े, 1.38 करोड़ रुपये का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिजली विभाग ने दो दिन में बिजली चोरी के 270 मामले पकड़े, 1.38 करोड़ रुपये का जुर्माना
फरीदाबाद बिजली निगम के फरीदाबाद सर्कल में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए गए दो दिवसीय विशेष अभियान में 270 कनेक्शनों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 26 और 27 नवंबर को चलाए गए अभियान के दौरान टीमों ने कुल 1204 कनेक्शन जांचे। इनमें करीब 22 प्रतिशत कनेक्शनों पर बिजली चोरी मिली। निगम ने आरोपियों पर कुल 1.38 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। जांच में पकड़ी गई बिजली चोरी का कुल लोड 621.358 किलोवाट रहा। कार्रवाई के लिए दोनों दिन मिलाकर 72 टीमों को मैदान में उतारा गया था।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।