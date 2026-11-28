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फरीदाबाद। सामुदायिक पुलिसिंग सेल ने शनिवार को गांव फतेहपुर तगा स्थित पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पुलिस की पाठशाला लगाई। इसमें छात्राओं को महिला सुरक्षा और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। सेल के इंचार्ज उप निरीक्षक तुषा कांत ने गुड टच-बैड टच, आत्मविश्वास और असहज परिस्थितियों में सतर्क रहने की जानकारी दी। उन्होंने गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने और जरूरत पड़ने पर पुलिस से मदद लेने की अपील की। छात्राओं को डायल 112, दुर्गा शक्ति ऐप और ट्रिप मॉनिटरिंग सुविधा के बारे में भी बताया गया। संवाद