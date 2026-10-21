Faridabad News: नितिन ने खेली शानदार पारी

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फरीदाबाद। सेक्टर-56 स्थित क्रिकेट मैदान पर खेले गए मुकाबले में सुपर किंग्स ने स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब के खिलाफ छह विकेट से जीत दर्ज की। स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 176 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपर किंग्स ने चार विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर में 177 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। सुपर किंग्स के लिए नितिन ने नाबाद 79 रन बनाए। उन्हें शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद