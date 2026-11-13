Faridabad News: निर्माण स्थल से नौ टन सरिया चोरी

विज्ञापन

फरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित एक निर्माण स्थल से चोर करीब 8 से 9 टन सरिया चोरी कर ले गए। शिकायतकर्ता मोहित शर्मा के अनुसार, निर्माण स्थल एससीओ-5/63 से रात के समय सरिया चोरी हुआ। चोरी किए गए सरिये की कीमत करीब 3.50 लाख रुपये बताई गई है। उन्होंने सेंट्रल थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।