Faridabad News: नए विद्यार्थियों को कैंपस के साथ कॅरिअर की दिशा भी समझाई

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नए विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की पढ़ाई, सुविधाओं और कैंपस की गतिविधियों की जानकारी देने के साथ भविष्य की तैयारी के लिए भी प्रेरित किया गया।कार्यक्रम में कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार ने विद्यार्थियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं, शिक्षकों और उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। विश्वविद्यालय में बिताया समय केवल डिग्री लेने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास में भी मददगार होना चाहिए। मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. डीबी लोबियाल ने कहा कि अच्छे अंक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केवल अंकों से सफलता तय नहीं होती। ज्ञान, लक्ष्य के प्रति गंभीरता, धैर्य और लगातार मेहनत भी जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय के वर्षों में अपनी बुनियादी समझ मजबूत करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा के प्रो. दिलीप कुमार शर्मा ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं है। विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान हासिल करना चाहिए, जिससे वे समाज के लिए सकारात्मक योगदान दे सकें।