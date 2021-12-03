Faridabad News: 13 अक्तूबर से दिल्ली-फरीदाबाद के बीच चलेगी नई मेमू ट्रेन

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। दिल्ली और फरीदाबाद के बीच रेल यात्रियों को 13 अक्तूबर से नई मेमू ट्रेन की सुविधा मिलेगी। उत्तर रेलवे की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, ट्रेन संख्या 64038 दिल्ली जंक्शन से फरीदाबाद और ट्रेन संख्या 64037 फरीदाबाद से दिल्ली जंक्शन के बीच प्रतिदिन चलेगी। नई सेवा से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा। ट्रेन दिल्ली जंक्शन से सुबह 10:30 बजे रवाना होकर सुबह 11:45 बजे फरीदाबाद पहुंचेगी। वहीं, वापसी में फरीदाबाद से दोपहर दो बजे चलकर दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी।नई मेमू ट्रेन दिल्ली जंक्शन से चलने के बाद सदर बाजार, नई दिल्ली, शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, हजरत निजामुद्दीन, ओखला और तुगलकाबाद स्टेशन पर रुकेगी। इसके बाद ट्रेन तुगलकाबाद केबिन से गुजरते हुए फरीदाबाद पहुंचेगी। दिल्ली से फरीदाबाद तक की यात्रा में करीब एक घंटा 15 मिनट का समय लगेगा।वापसी में ट्रेन संख्या 64037 दोपहर दो बजे फरीदाबाद से रवाना होगी। यह दोपहर 2:11 बजे तुगलकाबाद, 2:18 बजे ओखला और 2:25 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। इसके बाद तिलक ब्रिज, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली और सदर बाजार होते हुए दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। जारी समय सारणी के अनुसार, दिल्ली जंक्शन पहुंचने का समय दोपहर 3:45 बजे निर्धारित किया गया है।पीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नई सेवा में 12 डिब्बों वाली मेमू रेलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। संचालन और रखरखाव दिल्ली मंडल की ओर से किया जाएगा। नई ट्रेन सेवा शुरू होने से दिल्ली और फरीदाबाद के बीच सफर करने वाले यात्रियों को एक और विकल्प मिलेगा।