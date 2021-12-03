फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Municipal Corporation to spend Rs 1.36 crore on garbage collection from NIT

Faridabad News: एनआईटी से कूड़ा उठाने के लिए 1.36 करोड़ खर्च करेगा नगर निगम

Thu, 05 Nov 2026 12:36 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Municipal Corporation to spend Rs 1.36 crore on garbage collection from NIT
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

फरीदाबाद। शहर में लगातार बढ़ रही कचरे की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम अब जोन वार योजना बनाकर इसका निस्तारण करने की तैयारी कर रहा है। एनआईटी जोन के कूड़े को प्रतापगढ़ के कचरा निस्तारण प्लांट में भेजकर इसका निस्तारण करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए नगर निगम 1.36 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जिससे शहरवासियों को कचरे की समस्या से निजात दिलाई जा सके। निगम के एक्सईएन मनदीप ने बताया कि कूड़े को प्लांट और डंपिंग प्वाइंट तक पहुंचने के लिए टेंडर की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा नगर निगम प्रतापगढ़ स्थित प्लांट की क्षमता बढ़ाने की भी तैयारी कर रहा है। निगम यहां हर दिन 600-750 टन तक कूड़ा निस्तारित करने की तैयारी में है। इसके साथ ही शहर के अन्य हिस्सों में भी निस्तारण प्लांट तैयार करके बाकी के कचरे को निस्तारित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed