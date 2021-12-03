Faridabad News: पांच रेस्तरां में निगम-स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, 14.45 लाख रुपये के चालान

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फरीदाबाद। लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को शहर के पांच रेस्तरां में छापेमारी की। इस दौरान साफ-सफाई और खाद्य पदार्थों के रखरखाव में कई अनियमितताएं मिलीं। नियमों का पालन नहीं करने पर पांचों रेस्तरां के संचालकों के कुल 14 लाख 45 हजार रुपये के चालान किए गए।जांच के दौरान टीम को कई जगह खाद्य सामग्री खुले में रखी मिली। रेस्तरां में साफ-सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। कर्मचारियों की ओर से खाद्य सामग्री तैयार करते समय ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। वहीं, कूड़े के कारण दुर्गंध की समस्या भी मिली। इसके अलावा खाद्य सामग्री तैयार करने में एक ही तेल का बार-बार इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई।टीम ने अनियमितताओं को लेकर संचालकों के चालान किए और भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी। अधिकारियों ने संचालकों को साफ-सफाई रखने और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से रखने के निर्देश दिए। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नितीश परवाल ने बताया कि समय-समय पर रेस्तरां और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर आगे भी इसी तरह कार्रवाई की जाएगी।