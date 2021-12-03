Faridabad News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार घायल
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:33 AM IST
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फरीदाबाद। मोहम्दाबाद प्याऊ के पास 28 अगस्त को कार की टक्कर से घायल बाइक सवार की प्राथमिकी सात दिन बाद दर्ज हुई। हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती रशीद को डॉक्टर ने 29 अगस्त, 30 अगस्त और तीन सितंबर को बयान देने के लिए अनफिट बताया था।
चार सितंबर को डॉक्टर की अनुमति मिलने के बाद उसका बयान दर्ज किया गया, जिसके आधार पर धौज थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। धौज निवासी रशीद ने बताया कि वह 28 अगस्त को बाइक से घर लौट रहा था। दोपहर करीब 2:30 बजे मोहम्दाबाद प्याऊ के पास पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने अचानक गांव की तरफ मोड़ते समय उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर समेत सिर, माथे, छाती और बाएं पैर में चोट लगी। भतीजा हसीन उसे अल्फलाह अस्पताल लेकर गया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ धारा 281 और 125(ए) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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चार सितंबर को डॉक्टर की अनुमति मिलने के बाद उसका बयान दर्ज किया गया, जिसके आधार पर धौज थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। धौज निवासी रशीद ने बताया कि वह 28 अगस्त को बाइक से घर लौट रहा था। दोपहर करीब 2:30 बजे मोहम्दाबाद प्याऊ के पास पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने अचानक गांव की तरफ मोड़ते समय उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर समेत सिर, माथे, छाती और बाएं पैर में चोट लगी। भतीजा हसीन उसे अल्फलाह अस्पताल लेकर गया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ धारा 281 और 125(ए) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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