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Faridabad News: 67 हजार से अधिक लोगों ने मैराथन के लिए कराया पंजीकरण

Thu, 03 Sep 2026 10:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:57 PM IST
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More than 67,000 people registered for the marathon.
फरीदाबाद। फरीदाबाद हाफ मैराथन के लिए बृहस्पतिवार तक 67,192 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। प्रशासन ने लोगों से अधिक से अधिक पंजीकरण करवाने की अपील की है। 27 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे सूरजकुंड से फरीदाबाद के बीच हाफ मैराथन कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करेंगे। यह आयोजन केवल स्वास्थ्य एवं फिटनेस का उत्सव नहीं, बल्कि नशामुक्त हरियाणा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण जनअभियान भी है। डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि मैराथन के विजेताओं को प्रोत्साहन देने के लिए 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। संवाद
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