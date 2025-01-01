Faridabad News: मंत्री ने विशेष बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:11 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:11 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। रक्षाबंधन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शुक्रवार को विशेष बच्चों और शहर की बेटियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने गीता मंदिर में विशेष बच्चों के साथ रक्षा सूत्र बांधकर पर्व की खुशियां साझा कीं। इसके बाद कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शहर की बेटियों से रक्षा सूत्र बंधवाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं।
विशेष बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए मंत्री ने कहा कि बच्चों की मुस्कान में ही इस पर्व की सबसे बड़ी खुशी है। रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते का पर्व नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति प्रेम, करुणा और अपनत्व का संदेश भी देता है।
बेटियों के साथ कार्यक्रम में विपुल गोयल ने कहा कि बेटियां देश के उज्ज्वल भविष्य की धरोहर हैं। उन्हें शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है।
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फरीदाबाद। रक्षाबंधन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शुक्रवार को विशेष बच्चों और शहर की बेटियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने गीता मंदिर में विशेष बच्चों के साथ रक्षा सूत्र बांधकर पर्व की खुशियां साझा कीं। इसके बाद कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शहर की बेटियों से रक्षा सूत्र बंधवाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं।
विशेष बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए मंत्री ने कहा कि बच्चों की मुस्कान में ही इस पर्व की सबसे बड़ी खुशी है। रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते का पर्व नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति प्रेम, करुणा और अपनत्व का संदेश भी देता है।
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बेटियों के साथ कार्यक्रम में विपुल गोयल ने कहा कि बेटियां देश के उज्ज्वल भविष्य की धरोहर हैं। उन्हें शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है।
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