Faridabad News: मवई गांव का मिडिल स्कूल 12वीं तक अपग्रेड, विद्यार्थियों को राहत

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद के मवई गांव और आसपास की कॉलोनियों के विद्यार्थियों को अब 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। गांव के मिडिल स्कूल को 12वीं कक्षा तक अपग्रेड कर दिया गया है। इससे विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।इस अपग्रेडेशन से अभिभावकों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक मवई गांव और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आठवीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता था। उन्हें वजीरपुर गांव या ओल्ड फरीदाबाद के स्कूलों में दाखिला लेना पड़ता था। इसके कारण विद्यार्थियों को रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अभिभावकों को बच्चों के आवागमन और सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता रहती थी। खासकर आसपास की कॉलोनियों के परिवारों के लिए बच्चों को दूर भेजना एक चुनौती थी। इस कदम से उनका समय बचेगा और अभिभावकों की परेशानी भी कम होगी। यह सुविधा स्थानीय विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करेगी।बढ़ती आबादी के बीच स्कूल अपग्रेडेशन की जरूरतग्रेटर फरीदाबाद में आबादी तेजी से बढ़ रही है। यहां नई कॉलोनियां विकसित होने के साथ शैक्षणिक सुविधाओं की मांग भी बढ़ रही थी। ऐसे में मवई गांव के स्कूल को अपग्रेड करना आवश्यक हो गया था। यह स्थानीय विद्यार्थियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगा। ग्रामीण बिजेंद्र शर्मा, खेमचंद, देवेंद्र शर्मा और सलाउद्दीन सहित अन्य ग्रामीणों ने स्कूल अपग्रेडेशन पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का आभार जताया। ग्रामीणों को उम्मीद है कि उच्च कक्षाओं की पढ़ाई शुरू होने से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इससे गांव और आसपास की कॉलोनियों के छात्र-छात्राओं को विशेष फायदा होगा।