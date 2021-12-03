Faridabad News: शहीदों की याद में पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

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फरीदाबाद। सेक्टर-58 स्थित शहीदी पार्क में रविवार को शहीदों की स्मृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश एक साथ दिखाई दिया। पार्क में हरियाली के बीच परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव पहुंचे तो विक्टोरा इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने शहीदों को नमन करने के बाद पौधा रोपा। इस दौरान विक्टोरा इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक एसएस बांगा भी मौजूद रहे।



पौधरोपण के दौरान शहीदी पार्क में मौजूद लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और शहीदों की स्मृति को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

संवाद न्यूज एजेंसी