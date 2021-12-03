फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Masked man enters house and attacks BCA student with a blade.

Faridabad News: घर में घुसकर नकाबपोश ने बीसीए छात्रा पर ब्लेड से किया हमला

Tue, 06 Oct 2026 12:41 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
Masked man enters house and attacks BCA student with a blade.
गले और माथे पर किए पांच वार, पुलिस जांच में जुटी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। बुढ़ैना गांव में घर में अकेली पढ़ाई कर रही बीसीए की छात्रा पर नकाबपोश युवक ने ब्लेड से हमला कर घायल कर दिया। छात्रा के गले और माथे पर पांच वार किए गए। हमले के बाद युवक मौके से भाग गया।
घटना की जानकारी पिता को दी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पिता की शिकायत पर खेड़ी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमलावर की पहचान और हमले के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मूलरूप से ओडिशा के रहने वाले राजकिशोन ने बताया कि वह चिकन की दुकान पर काम करते हैं। लॉकडाउन के बाद वह फरीदाबाद आए थे। उनकी 19 वर्षीय बेटी काजल करीब तीन महीने पहले पढ़ाई के लिए फरीदाबाद आई थी। वह सेक्टर-86 के पास बुढैना गांव में पिता के साथ रहती है। काजल बीसीए के तीसरे वर्ष की छात्रा है और ऑनलाइन कक्षा भी लेती है। राजकिशोन के मुताबिक, सोमवार दोपहर करीब एक बजे वह ड्यूटी पर गए हुए थे। काजल घर पर अकेली पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान एक युवक चेहरे पर कपड़ा बांधकर घर में घुस आया। आरोप है कि अंदर आते ही उसने काजल पर ब्लेड से हमला कर दिया।
विज्ञापन


बैंक के काम से फोन किया तो नहीं उठाया
राजकिशोन ने बताया कि वह बैंक के काम से काजल को फोन कर रहे थे। पहली बार उसने फोन नहीं उठाया। दोबारा फोन करने पर काजल से बात हुई तो उसने घटना की जानकारी दी। इसके बाद वह घर पहुंचे और घायल बेटी को अस्पताल लेकर गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि छात्रा पर हमले की शिकायत मिली है। हमलावर की पहचान करने के साथ ही घटना के कारणों का पता लगा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही हमले की वजह और पूरी घटना स्पष्ट हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed