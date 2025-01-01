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Faridabad News: कई ट्रेने बंद...बेपटरी हुई व्यवस्था

Wed, 02 Sep 2026 12:30 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:30 AM IST
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Many trains cancelled... system thrown off track.
फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते ईएमयू कैंसल करने पर खाली पड़े प्लेटफार्म । संवाद
नौकरीपेशा यात्रियों की बिगड़ी दिनचर्या, समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए बस-मेट्रो का लेना पड़ा सहारा
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव का असर मंगलवार को पहले ही दिन दैनिक यात्रियों पर दिखाई दिया। रोजाना ईएमयू से दिल्ली और पलवल की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को निर्धारित ट्रेन नहीं मिलने से परेशानी झेलनी पड़ी। ट्रेन न मिलने पर यात्रियों को स्टेशन से वापस लौटना पड़ा। बस, ऑटो या कैब के सहारे आगे का सफर तय करना पड़ा। करीब 45 ट्रेन बंद होने से सामान्य दिनों की अपेक्षा स्टेशन पर यात्रियों की संख्या भी कम रही।
एक सितंबर से 15 अक्तूबर तक 64908 शकूरबस्ती-बल्लभगढ़, 64071 बल्लभगढ़-शकूरबस्ती, 64052 गाजियाबाद-पलवल, 64015 पलवल-शकूरबस्ती, 64078 नई दिल्ली-पलवल, 64057 पलवल-गाजियाबाद, 64012 शकूरबस्ती-पलवल और 64013 पलवल-शकूरबस्ती ईएमयू रद्द हैं। इन ट्रेनों से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को मंगलवार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। हालांकि, कुछ ईएमयू का संचालन जारी रहा। 64062 दिल्ली-पलवल ईएमयू, न्यू टाउन और बल्लभगढ़ होते हुए पलवल तक चली। 64016 शकूरबस्ती-मथुरा ईएमयू फरीदाबाद स्टेशन और न्यू टाउन स्टेशन होते हुए आगे गई।
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वहीं, लंबी दूरी की ताज एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, पश्चिम एसएफ एक्सप्रेस, मालवा एसएफ एक्सप्रेस और उज्जयिनी एक्सप्रेस भी संचालित रहीं। इनमें से कुछ ट्रेनों का ठहराव फरीदाबाद तक रहा, वहीं कुछ ट्रेन लंबी दूरी की रही। इससे लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिली, लेकिन रद्द ईएमयू पर निर्भर दैनिक यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। रद्द ट्रेनों की जानकारी पहले नहीं होने से सबसे ज्यादा दिक्कत सुबह के समय हुई। रोजाना तय समय पर घर से निकलने वाले यात्रियों को अचानक दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी। इससे सफर का समय बढ़ने के साथ कई लोगों का अतिरिक्त खर्च भी हुआ।
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मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना था। यहां आने के बाद पता चला कि जिस ईएमयू से जाना था, वह रद्द है। अब दूसरे साधन से नई दिल्ली पहुंचकर आगे की ट्रेन पकड़नी होगी। - गायत्री

रोज दिल्ली जाना होता है। शकूरबस्ती-पलवल ईएमयू ट्रेन से नौकरी पर जाने वालों के लिए काफी सुविधाजनक सफर रहता है। अब इसके बंद रहने से रोज के सफर का समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे। - भूप सिंह

आज दिल्ली रिश्तेदार के घर जाना था। ईएमयू रद्द होने से अब मेट्रो से जाने की सोच रहे हैं, लेकिन उसका किराया ज्यादा है। ट्रेन से कम खर्च में सीधे पहुंच जाते थे। - मीना


दिल्ली की निजी कंपनी में काम करता हूं। ईएमयू से जाने में करीब 10 रुपये ही खर्च होते थे। अब ट्रेन बंद रहने से बस से जाना पड़ेगा, जिसमें रोज करीब 35 से 45 रुपये खर्च होंगे। - नंदकिशोर
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