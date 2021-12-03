Faridabad News: दिन में जल रहीं मंडी की हाई मास्ट लाइटें, सरकारी खजाने पर बढ़ रहा बोझ
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:27 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:27 AM IST
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मंडी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी खड़े हो रहे सवाल
संवाद न्यूज़ एजेंसी
छांयसा । मोहना अनाज मंडी परिसर में दिन के समय भी बड़ी-बड़ी हाई मास्ट लाइटें जलती दिखाई दे रही हैं। दिन के उजाले में लाइटें जलने से बिजली की अनावश्यक खपत हो रही है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है। मंडी परिसर में लगी लाइटों का दिन में जलना मंडी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
मंडी में बिजली की खपत का खर्च सरकारी व्यवस्था के तहत वहन किया जाता है। ऐसे में दिन के समय लाइटें जलती रहने से बिजली की बर्बादी के साथ सरकारी धन का भी नुकसान होता है। यदि लाइटों को आवश्यकता के अनुसार ही संचालित किया जाए तो बिजली की खपत को नियंत्रित किया जा सकता है।
मार्केट कमेटी के सचिव ऋषि कुमार ने बताया कि मंडी परिसर में लाइटों की मरम्मत का काम चल रहा है। लाइटों को जांचने के लिए इन्हें जलाया गया है। काम पूरा होने के बाद लाइटें दिन में चालू नहीं रहेंगी।
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छांयसा । मोहना अनाज मंडी परिसर में दिन के समय भी बड़ी-बड़ी हाई मास्ट लाइटें जलती दिखाई दे रही हैं। दिन के उजाले में लाइटें जलने से बिजली की अनावश्यक खपत हो रही है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है। मंडी परिसर में लगी लाइटों का दिन में जलना मंडी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
मंडी में बिजली की खपत का खर्च सरकारी व्यवस्था के तहत वहन किया जाता है। ऐसे में दिन के समय लाइटें जलती रहने से बिजली की बर्बादी के साथ सरकारी धन का भी नुकसान होता है। यदि लाइटों को आवश्यकता के अनुसार ही संचालित किया जाए तो बिजली की खपत को नियंत्रित किया जा सकता है।
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मार्केट कमेटी के सचिव ऋषि कुमार ने बताया कि मंडी परिसर में लाइटों की मरम्मत का काम चल रहा है। लाइटों को जांचने के लिए इन्हें जलाया गया है। काम पूरा होने के बाद लाइटें दिन में चालू नहीं रहेंगी।
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