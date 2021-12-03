Faridabad News: ठगों के लिए बैंक खाता का करता था संचालन, धरा
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:22 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
फरीदाबाद। साइबर ठगों के बताए खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर करने वाले बैंक खाते के संचालक आरोपी को साइबर थाना एनआईटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अजमेर, राजस्थान निवासी दिनेश (23) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसके पास उस बैंक खाते का संचालन था, जिसमें साइबर ठगी के 75 हजार रुपये आए थे। वह यह रकम साइबर ठगों के बताए खातों में आगे ट्रांसफर करता था। आरोपी बीएससी पास है। उसे अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। संवाद
विज्ञापन