Faridabad News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

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फरीदाबाद। बल्लभगढ़ और न्यू टाउन रेलवे स्टेशन के बीच शनिवार को करीब 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला। मौत का कारण ट्रेन की चपेट में आना बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर राजकीय रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया। जांच अधिकारी सरस्वती ने बताया कि शव की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद