Faridabad News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:15 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:15 AM IST
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फरीदाबाद। मुजेसर के पास रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से राजकुमार (38) की मौत हो गई। जीआरपी ने शव की पहचान के बाद परिजनों को सूचना दी। राजकुमार इंदिरा नगर का रहने वाला था। मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया।
मृतक के भाई तेजु के अनुसार, राजकुमार बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे खाना खाने के बाद घर से घूमने के लिए निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। देर शाम तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन करने के साथ रिश्तेदारों और परिचितों से भी जानकारी ली गई लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मोबाइल पर संपर्क नहीं होने के कारण परिजन रातभर उसकी तलाश करते रहे। इसी दौरान जीआरपी को मुजेसर के पास रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति के ट्रेन की चपेट में आने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। परिजनों के अनुसार राजकुमार निजी कंपनी में नौकरी करता था और उसके दो बच्चे हैं। जीआरपी थाना प्रभारी सुरतपाल सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों की ओर से अभी तक कोई शिकायत नहीं दी गई है। संवाद
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मृतक के भाई तेजु के अनुसार, राजकुमार बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे खाना खाने के बाद घर से घूमने के लिए निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। देर शाम तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन करने के साथ रिश्तेदारों और परिचितों से भी जानकारी ली गई लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मोबाइल पर संपर्क नहीं होने के कारण परिजन रातभर उसकी तलाश करते रहे। इसी दौरान जीआरपी को मुजेसर के पास रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति के ट्रेन की चपेट में आने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। परिजनों के अनुसार राजकुमार निजी कंपनी में नौकरी करता था और उसके दो बच्चे हैं। जीआरपी थाना प्रभारी सुरतपाल सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों की ओर से अभी तक कोई शिकायत नहीं दी गई है। संवाद
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