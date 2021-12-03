Faridabad News: हर्षोल्लास से की गई भगवान विश्वकर्मा पूजा

अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में मंगलवार को भी विश्वकर्मा दिवस पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर में करीब 30 हजार औद्योगिक इकाइयों और वर्कशॉप हैं। इनमें से काफी में भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना की गई। एनआईटी औद्योगिक क्षेत्र, ओल्ड फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और अन्य औद्योगिक इलाकों में सुबह से ही पूजा की तैयारियां शुरू हो गई थीं। उद्यमियों, कारोबारियों, श्रमिकों और कर्मचारियों ने अपने प्रतिष्ठानों में विधि-विधान से पूजा कर मशीनों, औजारों और उपकरणों पर तिलक लगाया। इस दौरान भगवान विश्वकर्मा से कारोबार में वृद्धि, कार्यों में सफलता और परिवार में सुख-समृद्धि की कामना की गई।उधर, विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर एनआईटी-5 फ्रूट गार्डन स्थित कंपनी में संदीप वोहरा की मौजूदगी में भगवान विश्वकर्मा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष अमृतपाल कोचर ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों और वर्कशॉप में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। सनातन संस्कृति में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, सृजन और शिल्पकला का देवता माना जाता है।