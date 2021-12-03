Faridabad News: सार्वजनिक परिवहन की कमी से ग्रेटर फरीदाबाद की सोसाइटियों में सफर हुआ मुश्किल

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद में कॉलोनियों और सोसाइटियों का विस्तार तो तेजी से हो रहा है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। कई क्षेत्रों से मुख्य सड़क और मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए नियमित बस और ऑटो नहीं मिलते। ऐसे में नौकरी और पढ़ाई के लिए रोजाना सफर करने वाली महिलाओं और छात्राओं को निजी साधनों या ऑनलाइन कैब-बाइक राइड का सहारा लेना पड़ रहा है। ऑनलाइन राइड उपलब्ध होने के बावजूद इसका किराया रोजाना के सफर का खर्च बढ़ा रहा है।सेक्टर-75, 76, 77, 78, 81, 82, 85, 86 और आसपास के क्षेत्रों में कई आवासीय सोसाइटियां मुख्य मार्ग से अंदर की ओर हैं। यहां से महिलाओं को पहले मुख्य सड़क या मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है। ऑटो समय पर नहीं मिलने पर ऑनलाइन राइड बुक करनी पड़ती है। इससे समय की बचत तो होती है, लेकिन रोजाना आने-जाने के खर्च पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। कई बार ऑनलाइन राइडर भी अंदर जाने से मना कर देते हैं।कामकाजी महिला दया ने बताया कि ऑटो नहीं मिलता तो ऑनलाइन कैब बुक करनी पड़ती है। लेकिन उसका किराया इतना अधिक होता है कि रोजाना लेना मुश्किल है। सार्वजनिक परिवहन की सुविधा हो तो काफी खर्च बच सकता है। छात्रा नंदिनी ने बताया कि कई बार कॉलेज से लौटते समय वाहन नहीं मिलता। ऑटो का सहारा लेना पड़ता है। कई ऑटो चालक मनमाना किराया वसूलते हैं, दूसरा विकल्प न होने के कारण मजबूरी में सफर करना पड़ता है।