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Faridabad News: मानव रचना यूथ कप में कालका स्कूल और एनआईएफसी अकादमी की जीत

Sun, 18 Oct 2026 12:30 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:30 AM IST
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Kalka School and NIFC Academy win Manav Rachna Youth Cup
फरीदाबाद। मानव रचना यूथ कप टूर्नामेंट में शनिवार को खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अलग-अलग आयु वर्गों में कालका पब्लिक स्कूल, एटमैक्स और एनआईएफसी अकादमी की टीमों ने जीत दर्ज की। वहीं, अंडर-12 वर्ग में मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम की टीम ने रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की।
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सेक्टर-14 स्थित मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल की स्पोर्ट्स अकादमी के मैदान पर आयोजित टूर्नामेंट के अंडर-8 मुकाबले में कालका पब्लिक स्कूल ने एमआरआईएस सेक्टर-46 गुरुग्राम को 6-0 से हराया। अनन्य रावत ने तीन और अविराज ने दो गोल किए। तेजस ने एक गोल किया। अंडर-10 वर्ग में एटमैक्स सेक्टर-12बी की टीम ने एमआरआईएस चार्मवुड को 3-0 से शिकस्त दी। प्रथम, रिदम सिंह और तेजस ने एक-एक गोल किया। अंडर-12 वर्ग में मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल गुरुग्राम सेक्टर-46 ए की टीम ने एमआरएसए लायन्स को 4-3 से हराया। रयांश ने दो, जबकि अव्यान अग्रवाल और गर्व गुप्ता ने एक-एक गोल किया। अंडर-14 वर्ग में एनआईएफसी अकादमी ने एमआरआईएस चार्मवुड को 10-0 से हराया। तनिश और उपासित तनेजा ने चार-चार गोल किए। नित्या और वीर पंडित ने एक-एक गोल कर टीम की जीत में योगदान दिया। संवाद
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