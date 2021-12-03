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Faridabad News: क्लब की गतिविधियों से परिचित कराया

Thu, 22 Oct 2026 12:52 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:52 AM IST
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Introduced to the club's activities
फरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग में बुधवार को आयोजित क्लब ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें संचार, दृश्य और युवा फॉर सेवा क्लब की गतिविधियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया गया। तीनों क्लबों की टीमों ने प्रस्तुति के माध्यम से अपने काम और उपलब्धियों के बारे में बताया।विभागाध्यक्ष प्रो. पवन सिंह ने कहा कि तीनों क्लबों का उद्देश्य विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है। क्लबों के माध्यम से विद्यार्थी इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपने कौशल को निखार सकते हैं। संवाद
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