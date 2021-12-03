Faridabad News: तेज धूप और उमस ने बढ़ाई परेशानी

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सोमवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप के साथ उमस अधिक होने के कारण लोगों को पसीने से राहत नहीं मिली। दोपहर में गर्मी का असर सबसे ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। संवाद

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फरीदाबाद। अक्तूबर के पहले सप्ताह में भी शहरवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। सोमवार को सुबह से ही तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। दिन चढ़ने के साथ गर्मी का असर बढ़ता गया। दोपहर के समय तेज धूप के कारण सड़कों और बाजारों में सामान्य दिनों की अपेक्षा लोगों की आवाजाही कम दिखाई दी। जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले।