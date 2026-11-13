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Faridabad News: मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कहीं जा रहा हूं

Fri, 13 Nov 2026 11:01 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:01 PM IST
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I have made a very big mistake; I am going away.
मामा के कार्यालय से घर लौटने के बाद युवक लापता
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। लॉ की प्रैक्टिस कर रहा 21 वर्षीय युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। मूलरूप से मोदीनगर का रहने वाला युवक करीब चार माह से फरीदाबाद में अपने ताऊ के पास रह रहा था। घर से जाने के बाद उसने अपने पिता को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए कहीं जा रहा हूं। ताऊ की शिकायत पर थाना खेड़ीपुल में 12 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है।


पुलिस को दी शिकायत में ताऊ ने बताया कि युवक 12 नवंबर को एनआईटी-एक स्थित अपने मामा के कार्यालय से सेक्टर-86 में उनके घर आया था। शाम करीब सात बजे घर पहुंचने के बाद वह अपनी मर्जी से कहीं चला गया। कुछ समय बाद उसने अपने पिता को मोबाइल से व्हाट्सएप संदेश भेजा। इसमें उसने लिखा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वह कहीं जा रहा है। इसके बाद से उसका पता नहीं चल पाया। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि युवक के घर से जाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। उसकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।
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