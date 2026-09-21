फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Husband attacked along with an accomplice

पत्नी को साथ ले जाने की जिद: युवक ने साथी के साथ मिलकर किया हमला, पीड़िता बोली- पति को है बुरी आदत

Mon, 21 Sep 2026 07:00 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद Published by: Akash Dubey Updated Mon, 21 Sep 2026 07:00 PM IST
सार

पति नीरज ने जबरन साथ रहने का दबाव बनाते हुए सोमवार सुबह मायके में पत्नी अंजली गुप्ता से मारपीट की। हमले में उसका हाथ टूट गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।

विज्ञापन
Husband attacked along with an accomplice
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अहिरवाड़ा की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर जबरन साथ रहने का दबाव बनाने और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। सोमवार सुबह महिला के पति ने अपने एक साथी के साथ उसके मायके पहुंचकर  हमला कर दिया। मारपीट में महिला का एक हाथ पूरी तरह टूट गया। परिजन उसे उपचार के लिए बीके अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि की और प्लास्टर किया।

विज्ञापन

पीड़िता अंजली गुप्ता ने बताया कि उसकी शादी करीब दो साल पहले सीही गांव निवासी नीरज के साथ लव मैरिज की थी। लेकिन शादी में दोनों परिवार की रजामंदी थी। अंजली के अनुसार वह शादी के बाद करीब 15 दिन ही ससुराल में रही। इसके बाद वह मायके लौट आई और तभी से वहीं रह रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

अंजली का आरोप है कि उसका पति नशे का आदी है और उसका मेडिकल स्टोर होने के बावजूद वह नियमित रूप से कमाई नहीं करता। इसी वजह से वह मायके में रह रही है। महिला के मुताबिक, उसका पति अब उस पर जबरन साथ रहने का दबाव बना रहा था, जबकि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती।

विज्ञापन

पीड़िता ने बताया कि इसी बात को लेकर सोमवार सुबह नीरज अपने एक साथी के साथ उसके घर पहुंचा और उसके साथ मारपीट की। हमले में उसका हाथ टूट गया। अंजली ने कहा कि वह इस मामले की शिकायत पुलिस को देगी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर आगे की कारेवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed