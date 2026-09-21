पत्नी को साथ ले जाने की जिद: युवक ने साथी के साथ मिलकर किया हमला, पीड़िता बोली- पति को है बुरी आदत

अहिरवाड़ा की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर जबरन साथ रहने का दबाव बनाने और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। सोमवार सुबह महिला के पति ने अपने एक साथी के साथ उसके मायके पहुंचकर हमला कर दिया। मारपीट में महिला का एक हाथ पूरी तरह टूट गया। परिजन उसे उपचार के लिए बीके अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि की और प्लास्टर किया।

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