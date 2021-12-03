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Faridabad News: बल्लभगढ़ में रुके विकास कार्यों के जल्द शुरू होने की उम्मीद

Tue, 06 Oct 2026 01:19 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:19 AM IST
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Hopes for early resumption of stalled development works in Ballabhgarh
बैठक में फाइलों को जल्द निकालकर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने पर बनी सहमति
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। शहर में लंबे समय से रुके विकास कार्यों को अब गति मिलने की उम्मीद जगी है। नगर निगम बल्लभगढ़ कार्यालय में सोमवार को संयुक्त आयुक्त करण सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में पार्षद, निगम अधिकारियों और शहरवासियों की बैठक हुई। बैठक में लंबित विकास कार्यों की फाइलों को जल्द निकालकर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी। अधिकारियों ने करीब एक सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिलाया।

पार्षद दीपक यादव ने अपने वार्ड से संबंधित लंबित विकास कार्यों की फाइलों का मुद्दा अधिकारियों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि कई जरूरी कार्यों की फाइलें लंबे समय से लंबित हैं। इसके कारण क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। करीब 10 से 12 महत्वपूर्ण विकास कार्यों की फाइलें लंबित बताई गईं। इन कार्यों की अनुमानित लागत 25 से 30 लाख रुपये से अधिक है।
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बैठक में वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने कहा कि बस्ती में लंबे समय से विकास कार्यों की जरूरत है, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया है। लोगों ने अधिकारियों से जल्द मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शुरू कराने की मांग की।
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इस पर संयुक्त आयुक्त करण सिंह भदौरिया और एक्सईएन डालचंद ने आश्वासन दिया कि लंबित फाइलों को करीब एक सप्ताह में निकालने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद संबंधित कार्यों के टेंडर लगाए जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद विकास कार्यों को जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। इसमें एक्सईएन डालचंद, जेई अंकित कुमार, पार्षद दीपक यादव सहित अन्य अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे।
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