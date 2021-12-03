Faridabad News: इंटर कॉलेज टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा हिंदू कॉलेज

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16 अक्तूबर को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हिंदू कॉलेज का सामना सेंट स्टीफंस कॉलेज से हुआ। इसमें अहान ने शौर्य को 6-3 से हराया, जबकि जय राणा ने उदय कौल को 6-3 से शिकस्त दी। दोनों मुकाबलों में जीत के साथ हिंदू कॉलेज ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में हिंदू कॉलेज ने शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के खिलाफ भी दमदार प्रदर्शन किया। अहान देखियाल ने अपूर्व को 7-0 से हराया, वहीं जय राणा ने एडविल को 7-0 से मात दी। दोनों खिलाड़ियों की जीत के साथ हिंदू कॉलेज ने फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। संवाद

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फरीदाबाद। दिल्ली में आयोजित इंटर कॉलेज लॉन टेनिस टूर्नामेंट में हिंदू कॉलेज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। टीम की ओर से फरीदाबाद के खिलाड़ी जय राणा ने अहम भूमिका निभाई।