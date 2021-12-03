फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Heart-related check-ups will now be conducted at village health centers.

Faridabad News: अब गांव के स्वास्थ्य केंद्रों पर ही होगी हृदय संबंधी जांच

Sat, 12 Sep 2026 12:21 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Heart-related check-ups will now be conducted at village health centers.
जिले के 14 स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली ईसीजी की सुविधा शुरू
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 14 स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली ईसीजी की सुविधा शुरू की है। इसके तहत स्वास्थ्य केंद्र पर ही मरीज की ईसीजी जांच की जाएगी और रिपोर्ट विशेषज्ञ हृदय रोग चिकित्सकों से प्राप्त होगी। मरीजों को अब हृदय संबंधी जांच के लिए बीके अस्पताल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

इसके माध्यम से मरीजों को प्राथमिक स्तर पर ही हृदय संबंधी समस्या की जानकारी मिल सकेगी और जरूरत पड़ने पर समय रहते उपचार शुरू किया जा सकेगा। टेली ईसीजी टैब आधारित मशीन है। स्वास्थ्य केंद्र पर ईसीजी करने के बाद उसकी डिजिटल तस्वीर और मरीज से संबंधित डेटा देहरादून स्थित एआई कमांड सेंटर भेजा जाता है। वहां विशेषज्ञ हृदय रोग चिकित्सक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके बाद रिपोर्ट संबंधित स्वास्थ्य केंद्र को भेज दी जाती है। चिकित्सक रिपोर्ट के आधार पर मरीज को आगे के उपचार की सलाह देते हैं।
विज्ञापन


मोबाइल पर भी मिल सकेगी रिपोर्ट

मरीज अपनी ईसीजी रिपोर्ट मोबाइल पर भी प्राप्त कर सकता है। इससे वह रिपोर्ट को सुरक्षित रखने के साथ जरूरत पड़ने पर दूसरे चिकित्सक को भी दिखा सकता है। विभाग का मानना है कि इस सुविधा से ग्रामीण मरीजों को समय और पैसे की बचत होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन केंद्रों पर शुरू हुई सुविधा

बीके अस्पताल के आपातकालीन विभाग, सीएचसी खेड़ीकलां, पाली, कौराली, तिगांव, पीएचसी छांयसा, दयालपुर, धौज, मोहना, पल्ला, अनंगपुर, एफआरयू-1 सेक्टर-30, एफआरयू-2 सेक्टर-3 और सामान्य अस्पताल बल्लभगढ़ में टेली ईसीजी सुविधा शुरू की गई है।

वर्जन

टेली ईसीजी से ईसीजी के लिए बीके अस्पताल पर निर्भरता कम होगी। रिपोर्ट विशेषज्ञ हृदय रोग चिकित्सकों से तैयार कराई जाती है और मरीज का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहता है। - डॉ. मनोज बजाज, सहायक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed