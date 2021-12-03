Faridabad News: हरगुण सिंह बने मैन ऑफ द मैच

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फरीदाबाद। सेक्टर 81 स्थित क्रिकेट मैदान पर शुक्रवार को शिवनादर स्कूल ने सावित्रा क्रिकेट अकादमी को 3 रनों से हरा दिया। 35 ओवर मुकाबले में पहले बल्लेबाजी को आई शिवनादर ने आठ विकेट पर 171 रन बनाए। विवान ने 55 और अथर्व ने 23 रनों की पारी खेली। सावित्रा से अभिनव पांडे, इकनान खान और अमान पाशा ने दो-दो विकेट झटके। जवाब में सावित्रा अकादमी 35 ओवर में 168 रन पर सिमट गई। प्रशांत ने 55 और ध्रुव ने 28 रन बनाए। शिवनादर के लिए हरगुण सिंह ब्रार और अक्षज ने तीन-तीन विकेट लिए। हरगुण सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद