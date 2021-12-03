Faridabad News: तेज धूप निकलने से गर्मी और उमस का करना पड़ा सामना
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:13 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:13 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच शुक्रवार को दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। सुबह और शाम मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहा, लेकिन दोपहर में धूप तेज होने के साथ उमस बढ़ गई। पसीने से लोग बेहाल नजर आए। मौसम विभाग ने शनिवार को शहर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है।
शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में आर्द्रता 60 प्रतिशत रही। सुबह हल्की हवा चलने से लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन धूप निकलने के बाद तापमान बढ़ने लगा। दोपहर के समय बाजारों और प्रमुख सड़कों पर गर्मी का असर साफ दिखाई दिया।
तेज धूप और उमस के कारण लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते नजर आए। दोपहिया वाहन चालकों को भी धूप में सफर करने के दौरान परेशानी हुई। कई लोग गर्मी से बचने के लिए छांव का सहारा लेते दिखाई दिए। शाम के समय तापमान में गिरावट आने के बाद मौसम फिर कुछ आरामदायक हो गया। पार्कों और खुले स्थानों पर भी लोगों की आवाजाही बढ़ी।
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बारिश से मिल सकती है राहत
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को शहर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण कभी धूप तो कभी बारिश का दौर बना हुआ है। लोगों को अब अच्छी बारिश का इंतजार है, ताकि गर्मी और उमस से राहत मिल सके।
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फरीदाबाद। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच शुक्रवार को दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। सुबह और शाम मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहा, लेकिन दोपहर में धूप तेज होने के साथ उमस बढ़ गई। पसीने से लोग बेहाल नजर आए। मौसम विभाग ने शनिवार को शहर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है।
शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में आर्द्रता 60 प्रतिशत रही। सुबह हल्की हवा चलने से लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन धूप निकलने के बाद तापमान बढ़ने लगा। दोपहर के समय बाजारों और प्रमुख सड़कों पर गर्मी का असर साफ दिखाई दिया।
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तेज धूप और उमस के कारण लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते नजर आए। दोपहिया वाहन चालकों को भी धूप में सफर करने के दौरान परेशानी हुई। कई लोग गर्मी से बचने के लिए छांव का सहारा लेते दिखाई दिए। शाम के समय तापमान में गिरावट आने के बाद मौसम फिर कुछ आरामदायक हो गया। पार्कों और खुले स्थानों पर भी लोगों की आवाजाही बढ़ी।
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बारिश से मिल सकती है राहत
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को शहर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण कभी धूप तो कभी बारिश का दौर बना हुआ है। लोगों को अब अच्छी बारिश का इंतजार है, ताकि गर्मी और उमस से राहत मिल सके।