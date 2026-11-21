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- पूनम तंवर, कर्नल पब्लिक स्कूल

विद्यार्थी जीवन में सफलता पाने के लिए केवल अच्छे अंक लाना ही काफी नहीं है, बल्कि नियमित मेहनत और सीखने की इच्छा बनाए रखना भी जरूरी है। कई बार पढ़ाई के दौरान कठिन विषय या सवाल समझने में समय लगता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। हर दिन थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करने से मुश्किल विषय भी आसान होने लगते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे पढ़ाई का समय तय करें, कक्षा में ध्यान से सुनें और जो समझ न आए, उसे शिक्षक से पूछने में संकोच न करें। अपनी गलतियों से सीखना भी सफलता की दिशा में जरूरी कदम है। याद रखें, एक दिन में बड़ी सफलता नहीं मिलती, बल्कि रोज की छोटी-छोटी कोशिशें ही बड़े लक्ष्य तक पहुंचाती हैं।