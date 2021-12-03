Faridabad News: वाहन की टक्कर से बच्ची के पैर में फ्रैक्चर
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:20 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:20 AM IST
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फरीदाबाद। करनेरा की बालाजी कॉलोनी में अज्ञात वाहन ने 12 वर्षीय मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची के बाएं पैर में फ्रैक्चर और कोहनी में चोट आई। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल बल्लभगढ़ में भर्ती कराया गया था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार अब प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नितेश कुमार के अनुसार 29 अगस्त की शाम करीब 7:03 बजे उनकी बेटी वैष्णवी करनेरा की बालाजी कॉलोनी में धर्म मेडिकल के पास थी। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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