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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Get your Aadhaar card updated at the Manav Seva Samiti office.

Faridabad News: मानव सेवा समिति के कार्यालय में कराएं आधार कार्ड अपडेट

Sat, 10 Oct 2026 01:20 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:20 AM IST
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Get your Aadhaar card updated at the Manav Seva Samiti office.
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। जिन लोगों का आधार कार्ड बने हुए 10 साल या उससे अधिक हो गए हैं, वे अपनी पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए माई आधार पोर्टल पर ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने के साथ नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर भी संपर्क किया जा सकता है। मानव सेवा समिति के मानव भवन, सेक्टर-10 स्थित कार्यालय में शनिवार और रविवार को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक आधार कार्ड अपडेट करने का कार्य किया जाता है। समिति के प्रतिनिधि कैलाश शर्मा ने बताया कि कार्यालय में सप्ताह में पांच दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार और रविवार को परिवार पहचान पत्र, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों के आयुष्मान कार्ड और पैन कार्ड से जुड़े कार्य भी किए जाते हैं।
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