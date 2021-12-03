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Faridabad News: प्लेटफॉर्म से आगे खड़ा हो रहा जनरल कोच, ट्रैक पर उतरकर ट्रेन पकड़ रहे यात्री

Mon, 14 Sep 2026 01:07 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:07 AM IST
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General coach standing forward from the platform, passenger holding train upside down on track
प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर डायवर्ट की गई एक्सप्रेस ट्रेनों में बढ़ी परेशानी, महिला और बच्चे भी जोखिम उठाकर कर रहे यात्रा
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते रविवार को प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर डायवर्ट की गई एक एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों को जान जोखिम में डालकर ट्रेन में चढ़ते-उतरते देखा गया। ट्रेन का जनरल कोच आगे की ओर होने के कारण प्लेटफॉर्म से आगे निकलकर खड़ा हो गया। जनरल कोच में चढ़ने के लिए यात्रियों को ट्रैक पर उतरना पड़ा, जबकि ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। कुछ देर तक मौके पर ऐसी स्थिति बनी रही कि एक ओर यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का-मुक्की करते रहे और दूसरी ओर उतरने वाले यात्री बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाशते रहे।


जनरल कोच के पास सबसे ज्यादा भीड़ होने के कारण महिलाएं और बच्चे भी यात्रियों के बीच फंस गए। कई यात्री मजबूरी में ट्रैक पर उतरकर कोच तक पहुंचे और किसी तरह ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते रहे। वहीं उतरने वाले यात्रियों को भीड़ के बीच से बाहर निकलना पड़ा।
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