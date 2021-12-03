Faridabad News: जीडी अकादमी नौ रन से जीती

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फरीदाबाद। जीडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर बुधवार को जीडी क्रिकेट अकादमी ने टैलेंट स्पोर्ट्स क्लब को नौ रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जीडी अकादमी ने 35.5 ओवर में 179 रन बनाए। नीरज ने 89, निखिल रावत ने 28 और विवेक ने 24 रन बनाए। टैलेंट की ओर से प्रेम और आशीष ठाकुर ने तीन-तीन विकेट लिए। जवाब में टैलेंट स्पोर्ट्स क्लब की टीम 33.3 ओवर में 170 रन पर ढेर हो गई। शिवम ने 35, कप्तान अनुज शर्मा ने 32 और आशीष ठाकुर ने 27 रन बनाए। जीडी स्पोर्ट्स के कप्तान विवेक ने चार और यश ने तीन विकेट लिए। 24 रन और चार विकेट लेने वाले विवेक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद