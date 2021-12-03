Faridabad News: डेंगू के चार नए मरीज मिले

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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, डेंगू के नए मामलों की पुष्टि के बाद मरीजों के घरों और आसपास के क्षेत्रों में एंटी लार्वा गतिविधियां कराई गईं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मच्छरों के लार्वा को नष्ट कराया और लोगों को बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया। मरीजों के परिजनों और आसपास रहने वाले लोगों को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।विभाग की ओर से अब तक डेंगू के संबंध में 2100 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामभगत ने बताया कि जिले में डेंगू के नए मामले सामने आए हैं। बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूरी गतिविधियां कराई जा रही हैं। डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में एंटी लार्वा अभियान चलाया गया है। संवाद