Faridabad News: नौकरी का झांसा देकर ठगी में चार आरोपी गिरफ्तार

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आरोपियों की पहचान सौरभ सक्सेना निवासी कमल विहार, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, धनराज निवासी गांव गांधीपुर, मुंगेर बिहार, आकाश मिश्रा निवासी तोमर कॉलोनी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और विनीत पाठक निवासी फूलपुर, चंदौली, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार संजय कॉलोनी निवासी युवक वर्क फ्रॉम होम नौकरी की तलाश में था। इसी दौरान उसकी बातचीत सौरभ से हुई। उसने 100 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम नौकरी दिलाने का झांसा देकर 60 से 70 हजार रुपये की मांग की। आरोपियों ने उसका ऑनलाइन इंटरव्यू कराया और आई कोर ई-सर्विसेज़ कंपनी के नाम से ई-मेल पर नियुक्ति पत्र भेज दिया। नौकरी पक्की समझकर युवक ने बताए गए यूपीआई नंबर पर 65 हजार रुपये भेज दिए। रकम मिलते ही आरोपित ने फोन बंद कर लिया। चारों आरोपितों को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। संवाद

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बल्लभगढ़। वर्क फ्रॉम होम नौकरी दिलाने का झांसा देकर 65 हजार रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के चार आरोपितों को साइबर थाना सेंट्रल की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से ठगी के 65 हजार रुपये और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।