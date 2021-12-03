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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Former MLA to hold a meeting regarding the viral audio case.

Faridabad News: ऑडियो वायरल मामले में सभा करेंगे पूर्व विधायक

Wed, 07 Oct 2026 12:23 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:23 AM IST
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Former MLA to hold a meeting regarding the viral audio case.
फरीदाबाद। नगर निगम के अधीक्षण अभियंता के नाम से वायरल हुए कथित ऑडियो में बिहार एवं पूर्वांचल के लोगों के प्रति आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल के मामले को लेकर पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने प्रवासी समाज के लोगों के साथ बैठक की।
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उन्होंने एक नवंबर को बल्लभगढ़ के सेक्टर-3 सामुदायिक भवन में एक बड़ी सभा आयोजित करने का आह्वान किया है। बल्लभगढ़ में विभिन्न स्थानों पर बैठकें आयोजित करने के बाद पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने शिव कॉलोनी स्थित जिला कांग्रेस के महामंत्री उमेश कौशिक के निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस अवसर पर उमेश कौशिक ने आए हुए सभी लोगों के साथ पूर्व विधायक नीरज शर्मा का फूल माला व पगड़ी बांधकर स्वागत किया। ब्यूरो
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