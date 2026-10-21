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Faridabad News: सराय स्कूल में बांटे पांच हजार बैग

Wed, 21 Oct 2026 11:37 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:37 PM IST
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Five thousand bags distributed at Sarai School
फरीदाबाद। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सराय ख्वाजा में बुधवार को विद्यार्थियों को पांच हजार स्कूल बैग और 50 पंखे वितरित किए गए। कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दो लैपटॉप भी दिए गए। यह सामग्री पोलर ऑटो एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर जिला खजाना अधिकारी संजय कुमार छौकर, अंकित कुमार, प्राचार्य शमशेर सिंह राणा, जसबीर सिंह चौधरी और कंपनी की एचआर हेड निशा उपाध्याय समेत अन्य मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों को श्रीमद्भगवद्गीता भेंट कर सम्मानित किया गया। संवाद
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