फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Five people injured in four road accidents.

Faridabad News: चार सड़क हादसों में पांच लोग घायल

Wed, 07 Oct 2026 12:48 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Five people injured in four road accidents.
एक को गंभीर हालत में दिल्ली एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले में अलग-अलग जगह हुए चार सड़क हादसों में पांच लोग घायल हो गए। इनमें एक को गंभीर हालत में दिल्ली एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जबकि एक घायल अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है।

ददसिया पुस्ता पर हुए हादसे में घायल गौरव ने आरोप लगाया कि अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी जेब से 1.70 लाख रुपये और कार की चाबी गायब मिली। तीन अक्तूबर की रात करीब 1:15 बजे ताजपुर पहाड़ी, दिल्ली निवासी सोनू अपने दोस्त अनुज निवासी तिलपत के साथ बाइक से कोकिलावन जा रहा था। बल्लभगढ़ में कार शोरूम के पास पीछे से आई थार के चालक ने कथित तौर पर बाइक को ओवरटेक कर आगे अचानक ब्रेक लगा दी। इससे बाइक थार से टकरा गई और दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। तीन अक्तूबर की शाम करीब 6:45 बजे असावटी, पलवल निवासी माधव महतो साइकिल से घर लौट रहे थे। प्याला रोड पर अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। वह साइकिल समेत सड़क पर गिर गए और सिर, हाथ-पैर समेत पांच चोटें आईं। 18 सितंबर की शाम करीब 6:15 बजे वसेलवा कॉलोनी निवासी प्रिंस अपने दोस्त आयुष के साथ बाइक से सराय जा रहा था। दिल्ली-मुंबई हाईवे पर एनएचपीसी बिल्डिंग के पास आरोप है कार के चालक ने बाइक के आगे अचानक ब्रेक लगा दी। इससे बाइक कार से टकरा गई और प्रिंस मौके पर बेहोश हो गया। आयुष को भी चोट आई। चार अक्तूबर की शाम करीब 6:40 बजे राजीव नगर निवासी गौरव ददसिया पुस्ता पर शराब की दुकान के पास पैदल जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान तेज रफ्तार ऑटो ने उन्हें साइड से टक्कर मार दी। हादसे में उनके सिर, कोहनी, घुटने, दाहिने टखने और पैर के अंगूठे पर पांच चोटें आईं। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सभी मामलों में संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed