Faridabad News: मकान में लगी आग, सामान जलकर राख
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:33 AM IST
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फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद के अहीरवाड़ा इलाके में शनिवार सुबह एक मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। मकान से धुआं निकलता देखकर आसपास के लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फायर अधिकारी सुखवीर यादव ने बताया कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। हादसे में किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ है। संवाद
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